Diocesi: Saluzzo, domani sera mons. Bodo ordina diacono Adriano Anghilante

Da domani sera la Chiesa di Saluzzo potrà contare su un nuovo diacono permanente. Si tratta di Adriano Anghilante, che riceverà l’ordinazione diaconale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo. Il rito sarà celebrato dalle 20.30 di domani, sabato 21 aprile, nella chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena in Costigliole Saluzzo. 48 anni, nato a Cuneo e residente a Costigliole, Anghillante dopo aver frequentato l’Istituto d’arte ha lavorato per diversi anni come restauratore e attualmente è addetto alla certificazione del sistema qualità aziendale presso la ITT Italia srl di Barge. Come si legge sul sito della diocesi di Saluzzo, la chiamata al diaconato permanente “è sorta oltre quindici anni fa. È il risveglio di una chiamata precedente che avevo colto durante un pellegrinaggio al santuario francese della Salette”, ha raccontato Anghilante.