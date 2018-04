Diocesi: Pistoia, nel pomeriggio a Ferruccia festa per i cinque anni dell’asilo nido Arcobalocco

Verrà festeggiato oggi pomeriggio, alla Ferruccia di Quarrata (Pt), il quinto anniversario dalla nascita dell’asilo nido Arcobalocco, il primo gesto concreto del Progetto Policoro della diocesi di Pistoia. Dalle 17.30 alle 19.30 l’asilo aprirà le sue porte per condividere la gioia del traguardo raggiunto e in tale occasione sarà possibile approfittare dell’open day per conoscere la sua proposta formativa per i più piccoli. “Il Progetto Policoro si impegna a fornire ai giovani percorsi di accoglienza, orientamento e accompagnamento alla creazione di impresa – afferma Edoardo Baroncelli, coordinatore del progetto per la diocesi di Pistoia – oltre a garantire l’attivazione di borse di studio e di borse lavoro-tirocini formativi e promuovere una maggiore conoscenza della legislazione in materia di apprendistato professionalizzante o di mestiere”. “Questa iniziativa – conclude Baroncelli – ha permesso a molti giovani pistoiesi di intraprendere la difficile strada che porta alla realizzazione di un’impresa, attraverso i molti passaggi burocratici e tecnici necessari ad affinare l’idea e proporla sul mercato”.