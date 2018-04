Diocesi: Piazza Armerina, il 22 aprile a Gela il congresso interregionale della Divina Misericordia con la testimonianza del card. Simoni

Gela ospiterà per il nono anno consecutivo il Congresso interregionale della Divina Misericordia patrocinato dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. All’appuntamento, domenica 22 aprile, all’auditorium dell’Asi, nella zona industriale, parteciperanno centinaia di persone provenienti dal Sud Italia. Durante la giornata, sono previsti gli interventi dei fondatori della Comunità dei Fratelli di Gesù Misericordioso, padre Igor M. da Los Teques e padre Julian M. da Buenos Aires, e del vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana. Oltre alle relazioni anche la preghiera, con l’atto di affidamento alla Vergine Maria animato dai giovani davanti al reliquario della Madonna delle Lacrime di Siracusa e l’adorazione eucaristica nell’ora della Misericordia. Porteranno la loro testimonianza la giornalista Safiria Leccese e il card. Ernest Simoni. Il congresso è organizzato dalla “Fraternità Apostolica della Divina Misericordia”, presente nella diocesi di Piazza Armerina, dal Comitato mondiale dei Congressi della Divina Misericordia, dall’Accademia internazionale della Misericordia e dalla “Piccola Casa della Misericordia” che assiste più di 700 famiglie disagiate del territorio nisseno. Per don Pasqualino Di Dio, missionario della Misericordia e fondatore della Fraternità apostolica della Misericordia, “l’annuale convocazione, unica in Italia è diventata un momento di formazione e di comunione fra i vari movimenti, gruppi di preghiera e singoli fedeli che si ispirano al messaggio biblico della Misericordia ripresentato da suor Faustina Kowalska e promosso da San Giovanni Paolo II”.