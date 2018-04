Diocesi: Padova, il 23 aprile veglia di preghiera per le vocazioni con il vescovo Cipolla

In occasione della 55ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che la Chiesa celebra domenica 22 aprile sul tema “Dammi un cuore che ascolta”, nella diocesi di Padova la Giornata sarà seguita dalla veglia diocesana che sarà guidata dal vescovo Claudio Cipolla. Il momento di preghiera per le vocazioni è in programma per lunedì 23 aprile, alle 20.30 nel seminario maggiore di Padova. “La veglia si svolgerà nel contesto della Scuola di preghiera” e offrirà “la possibilità di ascoltare e meditare la Parola di Dio, ascoltare delle testimonianze vocazionali e fermarsi per un tempo di adorazione eucaristica”.

Dopo questo appuntamento, come già successo l’anno scorso, verranno proposte, nei martedì del mese di maggio, altri momenti di preghiera per le vocazioni nei santuari mariani della diocesi. In particolare, l’8 maggio, alle 20.45 al santuario della Madonna dell’Olmo di Thiene (Vi), il 15 maggio, alle 20.45 al santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco (Pd), il 22 maggio, alle 20.45 al santuario della Beata Vergine Maria del Tresto a Ospedaletto Euganeo (Pd) e il 29 maggio, alle 20.45 al santuario della Beata Vergine del Covolo a Crespano del Grappa (Tv).