Diocesi: Oria, domani sera Gmg diocesana al santuario di San Cosimo alla Macchia

Sarà il santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria ad ospitare nella serata di domani, sabato 21 aprile, la Giornata mondiale della gioventù (Gmg) diocesana. L’iniziativa, che prenderà il via dalle 20, sarà presieduta dal vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello. Promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, la Gmg diocesana quest’anno si inserisce nell’ambito delle attività in preparazione al prossimo Sinodo dei giovani, indetto da Papa Francesco e previsto per il prossimo mese di ottobre a Roma. “Contestualmente al cammino del Sinodo dei giovani, incentrato sulla tematica di fede e discernimento vocazionale, la Gmg diocesana – si legge in una nota – quest’anno coincide con la 55ª Giornata mondiale delle vocazioni, divenendo cosi un buon ‘pit-stop’ per il cammino che i giovani della nostra diocesi quest’estate percorreranno fisicamente insieme ai coetanei delle diocesi di Katowice (Polonia) e di Scutari (Albania), con le cui comunità la diocesi di Oria ha realizzato iniziative di gemellaggio”. Nel corso della serata, sul tema “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30), verrà presentata la figura di Chiara Corbella Petrillo, una giovane mamma di Roma morta prematuramente a causa di un male incurabile. La sua figura di donna capace di un forte insegnamento sulla vita, stimolante per le scelte fondamentali di ciascuno, sarà presentata da padre Vito d’Amato che, durante gli anni della sofferenza di Chiara, è stato suo padre spirituale. Dalle 21.30, poi, “dinner togheter” servita dalla Caritas diocesana di Oria e “music contest” cui parteciperanno band di giovani del territorio.