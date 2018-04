Diocesi: Cuneo, questa sera nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù veglia di preghiera per la Siria e il Medio Oriente

Una veglia di preghiera per la pace in Siria e nel Medio Oriente si terrà nella serata di oggi, venerdì 20 aprile, dalle 20.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Cuneo. A promuovere l’iniziativa, che vedrà la presenza del vescovo di Cuneo e Fossano, mons. Piero Delbosco, è il Coro interparrocchiale “Pacem in Terris” della diocesi di Cuneo. “Di fronte alle notizie che arrivano dalla Siria – spiegano – vogliamo renderci vicini a questa terra ferita da ormai più di sette anni di guerra attraverso la preghiera. Con uno sguardo che – al di là delle emozioni facili – provi a farsi carico delle sofferenze di tutti e invochi una pace vera e duratura per questo martoriato Paese, come per tutta la regione del Medio Oriente”.