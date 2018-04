Diocesi: Brescia, arriva la “Notte bianca della fede” per adolescenti tra il 24 e il 25 aprile

Dopo le esperienze vissute a Torino nel 2015 e a Verona nel 2017, la “Notte bianca della fede”, incontro diocesano degli adolescenti, quest’anno si terrà a Brescia il 24 e il 25 aprile. Il vescovo locale, mons. Pierantonio Tremolada, darà inizio al cammino che si concluderà con la messa nella mattinata di mercoledì 25, alle 9.30. A darne notizia è il sito della Chiesa di Milano. L’edizione 2018 si intitola “Primerear” e il percorso chiederà agli adolescenti di “prendere l’iniziativa”, appunto “primerear”, prendendo spunto dal neologismo coniato da Papa Francesco. La “Notte bianca della fede” a Brescia inizierà alle 20 del 24 aprile da piazza della Loggia, luogo di un atto di terrorismo avvenuto nel maggio del 1974. “Dalla testimonianza di una strage partirà un cammino, attraverso i luoghi sacri e simbolici della città, che chiederà agli adolescenti di mettersi in gioco per costruire un’umanità nuova, testimone di riconciliazione e di pace”, si legge. Momenti di preghiera si alterneranno a testimonianze durante la notte. Il brano di riferimento dell’incontro sarà l’invio dei Settantadue discepoli e i contenuti delle esperienze, di cui gli adolescenti si faranno testimoni, riprenderanno il magistero del beato Paolo VI. “Montini unisce idealmente le diocesi di Milano e di Brescia in una comunione testimoniata anche dalle origini e dai trascorsi del vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, già vicario per l’evangelizzazione e la pastorale giovanile della Chiesa ambrosiana”.