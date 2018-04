Diocesi: Acireale, venerdì 27 presentazione del volume “Un Paese senza leader”. Intervengono Luciano Fontana e il vescovo Raspanti

La diocesi di Acireale organizza, venerdì 27 aprile, alle ore 18, nella Sala Conferenze del Credito Siciliano, in via Sclafani, 40, ad Acireale, una conversazione sul volume: “Un Paese senza leader – storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi” (testo a cura di Luciano Fontana – Longanesi editore). Alla conversazione sarà presente l’autore Luciano Fontana, direttore de “il Corriere della Sera”, che incontrerà il vescovo, mons. Antonino Raspanti; moderatore dell’incontro sarà il giornalista Salvo Fallica. “Nel volume il direttore Fontana – afferma mons. Raspanti – delinea un quadro dell’attuale politica italiana. Egli sostiene che nel Paese mancano personalità che riescano ad essere guide e nei quali i cittadini si riconoscono. La crisi investe la forma tradizionale dell’organizzazione partitica, perché i nuovi leader si basano sul consenso ottenuto direttamente dal contatto popolare”.