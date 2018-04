Consiglio d’Europa: sessione parlamentare su contrasto al terrorismo, tensioni antireligiose, status dei giornalisti

(Strasburgo) Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, sviluppo di tensioni antireligiose in Europa. Sono due dei temi che saranno affrontati durante la sessione primaverile (Strasburgo, 23-27 aprile) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), la quale discuterà anche dello stato d’emergenza e le deroghe alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Inoltre l’Apce, presieduta per l’ultima volta dall’italiano Michele Nucoletti, discuterà della lotta alla criminalità organizzata attraverso la confisca di proventi illeciti, del finanziamento del gruppo terroristico Daesh, nonché – riferisce il sito dell’organizzazione – “della guerra ibrida e delle sfide che questa comporta in materia di diritti umani”. Un dibattito congiunto tratterà i temi della tutela dell’integrità editoriale e dello status dei giornalisti. Figurano poi all’ordine del giorno il ruolo del Consiglio d’Europa in Libia, un rapporto sui bisogni umanitari degli sfollati interni e un rapporto sull’attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Sono state presentate richieste per un dibattito urgente su “L’ascesa dell’antisemitismo, dell’islamofobia e della xenofobia in Europa: una minaccia per i valori europei” e su “L’elezione illegale del presidente della Federazione russa nel territorio temporaneamente occupato della Repubblica autonoma di Crimea: una violazione dei diritti umani”.