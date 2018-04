Card. Martini: Milano, tre giorni di iniziative attorno alla Scuola della Parola

Il cardinale Martini durante la Scuola della Parola giovani

“Il 6 novembre 1980 più di duemila giovani si ritrovarono nel duomo di Milano per ascoltare il loro vescovo, che raggiunse i cuori e le menti di quei ragazzi spiegando il metodo della lectio divina per leggere la Bibbia. Iniziava così l’avventura della Scuola della Parola, che proseguirà fino al 2002, una delle esperienze più innovative e affascinanti del ministero del card. Carlo Maria Martini”. La Fondazione Martini di Milano introduce così una tre giorni che riprende e rilancia quell’esperienza. “Che cosa resta e che cosa va riscoperto, oggi, del metodo della Scuola della Parola? Che cosa dicono, a distanza di anni, i testimoni di quell’esperienza? Quali frutti ha generato?”. A questi temi è dedicata “Silenzio e Parola”, serie di eventi promossa appunto dalla Fondazione Martini dal 5 al 7 maggio al Centro San Fedele di Milano, anche in vista del Sinodo dei giovani di ottobre e in occasione della pubblicazione del quarto volume dell’Opera omnia martiniana (edita da Bompiani), dedicato appunto alla Scuola della Parola. “Potrebbe spiegarci come pregare con il Vangelo?”: da questa richiesta di alcuni giovani – ha raccontato lo stesso Martini – nacque l’idea della lectio in Duomo.

Nel pomeriggio di sabato 5 maggio, presso l’auditorium San Fedele (ore 16.30, via Hoepli 3/b), si partirà da alcune domande di oggi dei giovani, a cui reagiranno mons. Franco Agnesi (Vicario generale dell’arcidiocesi di Milano) e mons. Paolo Bizzeti (vicario apostolico dell’Anatolia, in Turchia). Seguiranno le testimonianze di Giovanni Colombo, Elena Parasiliti, don Enrico Parolari, Anna Scavuzzo, e verranno proiettati alcuni brani di due interviste inedite ai gesuiti Francesco Rossi De Gasperis e Georg Sporschill, collaboratori e amici di Martini. Attingendo all’Archivio digitale della Fondazione, sarà inoltre possibile rivivere alcuni momenti dei 22 anni di Scuola della Parola, ascoltando anche la voce del cardinale. Presentano Lucia Capuzzi e Giacomo Costa.

Domenica 6 maggio, alle 19, nella chiesa di San Fedele si svolgerà una celebrazione eucaristica dallo stile particolare. Si tratta della “Messa che prende il suo tempo”, un’esperienza di ascolto e di preghiera ideata dai gesuiti di Parigi. Presiede la Messa mons. Paolo Bizzeti. Infine, lunedì 7 maggio, due proposte distinte. Nella chiesa di San Fedele, alle 20.45, un’esperienza concreta di lectio biblica, sul Libro dei Salmi. “Un aiuto per accostare in prima persona la Scrittura, acquisendo gli strumenti per esercitarsi direttamente nella lettura del testo. Non un esercizio fine a se stesso, ma un cammino per sperimentare l’impatto della Parola nella propria esistenza”, spiegano i promotori. Guidano l’incontro Maurizio Teani e Carlo Casalone. In auditorium, alle 21, ultimo concerto di musica elettronica della rassegna Inner_Spaces, promossa da San Fedele Musica. Info www.centrosanfedele.net. “Silenzio e Parola” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Martini in collaborazione con la Fondazione culturale San Fedele, l’arcidiocesi di Milano, l’Ufficio per la pastorale giovanile della diocesi, l’Azione cattolica, la Fondazione Cariplo e la Fondazione Unipolis.