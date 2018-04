Bullismo: De Palo (Forum Famiglie), “stop alla ricerca del colpevole. Ricostruiamo il patto educativo”

Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari

“Tutto educa e tutti educano: le drammatiche scene di classe che abbiamo appreso dalle cronache delle ultime settimane non chiedono la ricerca di un ‘colpevole’, tra cattedra e banchi di scuola: impongono, invece, di tornare a parlarsi tutti insieme, insegnanti, dirigenti scolastici, famiglie e studenti per ridare nuova linfa al patto educativo che negli ultimi tempi sembra essere venuto meno”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, a proposito dei recenti episodi di bullismo e violenze in varie scuole italiane. “Più che puntare il dito contro quel ragazzo o quell’insegnante, costruendo intorno a loro sentenze di condanna ‘definitiva’ – sostiene –, è urgente riprendere le fila di un dialogo che si è venuto deteriorando nel tempo”. L’auspicio è che “la relazione educativa tra genitori e docenti sia introdotta nella professionalità dei docenti”. “I ragazzi devono guardare ad adulti non contrapposti, ma che tentano di guardare dalla stessa parte, per arginare questa deriva preoccupante”. “La scuola – aggiunge il presidente del Forum delle famiglie – dovrebbe tornare a essere luogo di dialogo e incontro, al di là delle materie e dei compiti. È tempo d’immischiarsi, investire tempo accanto agli alunni, specie quelli più ‘difficili’, e confrontarsi in modo costruttivo con i loro genitori. Va bene più cittadinanza a scuola, ma occorre ripartire dagli adulti”. Chiosa De Palo: “La scuola non serve solo a ottenere un diploma o un buon lavoro, ma a diventare uomini e donne pronti per la vita”.