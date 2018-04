Alfie Evans: mons. Cavina invita a una rete di preghiera per il piccolo e la sua famiglia

Una preghiera per Alfie Evans. Mons. Francesco Cavina, vescovo di Carpi, lancia una rete di preghiera per “sciogliere i cuori e sbriciolare muri che ora sembrano insormontabili”. Dopo aver accompagnato il papà di Alfie, Thomas Evans, da Papa Francesco per un colloquio a Casa Santa Marta, mons. Cavina, in un post inoltrato al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, con l’invito alla massima condivisione sui media e i social, ricorda che “gli Ospedali Bambino Gesù e Gaslini sono pronti a prendersi cura del piccolo paziente al quale però è proibito lasciare il Paese”. “Solo la forza della preghiera – si legge nel messaggio del presule – potrà sciogliere i cuori e sbriciolare muri che ora sembrano insormontabili. Unisciti alla rete dei cuori e recita una preghiera per Alfie e la sua famiglia”.