Pasqua: mons. Mogavero (Mazara del Vallo), “malattia, ingiustizia, violenza, dipendenza e disoccupazione sono ceneri da cui si può risorgere”

“Provvidenzialmente questo è il messaggio della Pasqua: la morte ignominiosa, ingiusta e raccapricciante ha perduto la sua battaglia e la vita ha vinto più bella che mai”. Lo scrive mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, nel suo messaggio per la Pasqua dal titolo “La bellezza della Pasqua, dono di vita nuova”. Il vescovo sottolinea come “a chi ha tutto dalla propria esistenza, la risurrezione del Signore forse ha poco da dire”. “Ma quanti sperimentano quotidianamente una lenta agonia e una morte annunziata dalla malattia, dall’ingiustizia, dalla violenza, da una dipendenza, dalla disoccupazione, dalla disperazione la Pasqua dice che queste non sono parole ultime”. L’augurio del vescovo a chi si trova in queste situazioni è un messaggio di speranza: “Da queste ceneri si può risorgere perché il Signore Gesù ha sconfitto per sempre la maledizione della morte che gravava sull’umanità”. Mentre per chi non crede “la fede dei cristiani nella risurrezione e la celebrazione pasquale possono diventare una forma di contagio gioioso, che arricchisce la qualità delle buone relazioni umane”.