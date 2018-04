Pasqua: mons. Gervasoni (Vigevano), “non ci sono chiesti progetti di sviluppo e progresso universale, ma di seguire Gesù nel cammino della croce”

Mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano

“A noi non è dato di condividere la risurrezione, passando direttamente alla gloria pasquale, né di elaborare progetti di sviluppo e di progresso universale tanto entusiastici, quanto improbabili, ma a noi è chiesto di seguire Gesù nel cammino della croce, con lo stesso amore e con la stessa fede, ogni giorno con pazienza e intelligenza”. Lo scrive mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, nel suo messaggio per la Pasqua dal titolo “Il coraggio dell’Amore”. La sequela di Cristo, però, “non esalta la sofferenza e lo sforzo ascetico, ma la profondità dell’amore in uno slancio di fede”, sottolinea il presule. È questa “la gioia profonda della Pasqua, quella che ci permette di dare la vita per gli altri e di avere la gioia vera, quella che sboccia dall’amore, quella sola da cui la vita è veramente accolta”. Mons. Gervasoni richiama anche il “Sinodo dei giovani in preparazione”, che “fa emergere questa profonda esigenza dalle riflessioni e dal desiderio di autenticità e di coraggio che i giovani chiedono e profondamente sentono”.