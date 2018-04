Ue: Mogherini su presidenziali in Venezuela, “mancano condizioni per un processo elettorale credibile e inclusivo”

(Bruxelles) L’Unione europea, attraverso l’Alto rappresentate Federica Mogherini deplora “profondamente” che le elezioni presidenziali del 20 maggio in Venezuela “siano state indette senza un ampio accordo sul calendario elettorale né sulle condizioni per un processo elettorale credibile e inclusivo” e deplora anche che ci siano ancora “prigionieriBrux politici e ostacoli per limitare la partecipazione di partiti e candidati politici”. In una dichiarazione diffusa oggi Mogherini fa appello al governo venezuelano affinché non si mini “la credibilità” del processo elettorale né si esacerbi la polarizzazione politica esistente con misure inadeguate che creeranno “maggiori ostacoli a una soluzione politica pacifica”. L’Ue fa quindi alcune raccomandazioni al governo venezuelano, tra cui garantire “la partecipazione di tutti i partiti politici in condizioni di parità”; concordare il calendario elettorale”, definire un consiglio nazionale elettorale (Cne) equilibrato e assicurare “elezioni conformi agli standard internazionali”. L’Ue dichiara tutto il suo impegno per “sostenere” il Venezuela, e “monitorerà” il processo elettorale, riservandosi la possibilità di “reagire con misure appropriate a qualsiasi decisione o azione che possa continuare a minare la democrazia, lo stato di diritto e la situazione dei diritti umani nel Paese”. A preoccupare l’Ue è anche “l’impatto sociale della crisi economica in corso” e la conseguente “migrazione di massa” che sta avvenendo verso Colombia e Brasile.