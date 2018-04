Ue: Luca Jahier eletto presidente del Cese. De Palo (Forum famiglie), “sarà in grado di fare un ottimo lavoro”

“Faccio di cuore i miei migliori auguri a Luca Jahier. La sua esperienza istituzionale e il suo profilo umano e professionale sono la miglior garanzia che sarà in grado di fare un ottimo lavoro in questo importante organo europeo”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta l’elezione di Luca Jahier alla presidenza del Comitato economico e sociale europeo (Cese), avvenuta ieri a Bruxelles. “Le famiglie italiane ed europee hanno bisogno di pareri e proposte economici e sociali di ampio respiro, che sappiano andare oltre la contingenza per guardare al bene comune”, aggiunge De Palo. “Con Jahier alla presidenza del Cese – conclude – sono certo che verrà sempre più riconosciuta l’essenzialità del ruolo della famiglia per il benessere di tutta la società”.