Terremoto Centro Italia: il libro “E vissero… sconfitti e vincenti” a sostegno della ricostruzione di Castelsantangelo sul Nera

Piccole realtà italiane che si legano nel segno della ricostruzione, perché la forza della solidarietà e della speranza può vincere quella delle scosse che dall’agosto 2016 non cessa di torturare l’entroterrra del Maceratese. Nasce con questo spirito l’iniziativa che in questi giorni unisce Macerata, Castelsantangelo sul Nera, Romentino (Novara) e Rivarolo Mantovano (Mantova) attraverso il libro “E vissero… sconfitti e vincenti”, un titolo fatto di storie, aneddoti, racconti e fantasie che collega questi angoli del nostro Belpaese. Il testo, scaturito dall'”Overtime Festival” (il festival di letteratura e sport che si tiene ogni anno a Macerata), ha coinvolto tante penne e voci del giornalismo sportivo italiano – ventidue gli autori di fama nazionale aderenti al progetto – che credono fortemente e concretamente nel valore dell’etica in campo agonistico, e non solo: i proventi della pubblicazione, infatti, sono destinati alla ricostruzione della comunità di Castelsantangelo sul Nera, piccolo centro tra i più colpiti dallo sciame sismico. Grazie alla collaborazione tra le diverse Amministrazioni comunali e la Pindaro eventi, dunque, il volume contenente diciannove racconti, di cui molti inediti, avrà tra oggi e domani una doppia presentazione. A firmare la prefazione è la giovane atleta Bebe Vio, che in riferimento al suo successo paralimpico scrive: “Non è stato un oro, ma per me ha un valore maggiore: il bronzo che ho vinto con le mie compagne di Nazionale, Loredana Trigilia e Andrea Mogos. Perché quello lo abbiamo raggiunto insieme”. Così come insieme, ora, i Comuni intendono testimoniare con un gesto concreto che la paura del terremoto si può vincere aiutando chi è in difficoltà.