Spagna: Madrid, da domani due giorni di preghiera ininterrotta per le vocazioni

Da venerdì 20 a domenica 22 aprile nella diocesi di Madrid si pregherà ininterrottamente per le vocazioni. In occasione della Giornata mondiale delle vocazioni e della giornata nazionale per le vocazioni native si svolgerà questa “catena di preghiera” che prenderà avvio venerdì alle 20.30 in Seminario con un musical “Il primo passo” preparato dalla Famiglia vincenziana. È la storia di come Vincenzo de Paoli, Luisa de Marillac e Margarita Naseau hanno accolto e dato vita al loro carisma. È un lavoro teatrale che è stato anche insignito di alcuni premi. Alle 22 poi il cardinale di Madrid Carlos Osoro presiederà la prima ora di preghiera della catena che, senza mai interrompersi fino alle 20 della domenica, vedrà succedersi le diverse famiglie religiose presenti in diocesi, e poi associazioni, movimenti, comunità e parrocchie di Madrid. A turno, secondo un calendario ben definito, garantiranno che in diocesi ci sia sempre qualcuno che prega per le vocazioni. “Tienes una llamada”, c’è una chiamata per te è il titolo che è stato scelto dal servizio per le vocazioni della Conferenza episcopale spagnola per questa giornata mondiale.