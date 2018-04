Parlamento Ue: allarme per calo di vaccinazioni in Europa. “Impatto pesante sulla salute pubblica”

(Strasburgo) “I dati epidemiologici evidenziano notevoli lacune nella diffusione dei vaccini e un tasso di copertura vaccinale troppo basso per assicurare che il pubblico goda di una protezione adeguata contro le malattie prevenibili con la vaccinazione”. Lo afferma la risoluzione approvata oggi dall’Europarlamento in chiusura di sessione a Strasburgo. “La diffusa e crescente riluttanza nei confronti dei vaccini sta già avendo conseguenze, quali epidemie di morbillo in un certo numero di Paesi, che si sarebbero potute evitare”. Il documento rileva che i vaccini sono “rigorosamente testati” attraverso “molteplici fasi di prova e periodicamente rivalutati”. I deputati accolgono “con favore l’imminente avvio di un’azione comune, cofinanziata dal programma dell’Ue per la salute, volta ad aumentare la copertura vaccinale”. Propongono inoltre di rafforzare la base giuridica per la copertura vaccinale e invitano la Commissione ad agevolare un programma di vaccinazione più armonizzato e meglio allineato in tutta l’Ue. In una nota che accompagna la risoluzione si legge che “la vaccinazione previene, secondo le stime, 2,5 milioni di morti l’anno in tutto il mondo e riduce i costi dei trattamenti specifici per le malattie, compresi i trattamenti antimicrobici”.

“Nel periodo tra il 2008 e il 2015 in Europa si sono registrati 215mila casi di malattie a prevenzione vaccinale, esclusa l’influenza”. Il morbillo “è una malattia grave e dall’inizio del 2016 sono stati segnalati 57 decessi nell’Ue”. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, “la maggior parte dei casi sono stati segnalati dalla Romania (5.224), dall’Italia (4.978), dalla Grecia (1.398) e dalla Germania (906), tra il 1 ° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018”. Dal 1° gennaio 2018 sono stati segnalati sette decessi in 4 Paesi: Romania (3), Italia (2), Grecia (1) e Francia (1).