Papa Francesco: il 5 maggio a Tor Vergata parteciperà all’incontro internazionale per celebrare i 50 anni del Cammino Neocatecumenale a Roma

Papa Francesco con l'equipe internzionale del Cammino Neocatecumenale (Ascensión Romero, Kiko Argüello e padre Mario Pezzi)

Il Cammino Neocatecumenale celebrerà con un grande incontro internazionale, in programma a Roma il prossimo 5 maggio, il 50° anniversario del suo arrivo a Roma, dopo i suoi inizi a Madrid alla fine degli anni ‘60. Il meeting, che prenderà il via alle 11 nell’area universitaria di Tor Vergata, sarà presieduto da Papa Francesco, che “ha accolto con entusiasmo la proposta ricevuta alcuni mesi fa da parte dell’iniziatore e responsabile internazionale del Cammino, Kiko Argüello”. Ne dà notizia oggi il Cammino Neocatecumenale, in una nota diffusa poche ore dopo l’udienza che il Santo Padre ha concesso all’equipe internazionale del Cammino Neocatecumenale. All’incontro del 5 maggio parteciperanno circa 150mila persone da tutto il mondo e dai 5 continenti, in rappresentanza delle 135 nazioni in cui è presente il Cammino. Prenderanno parte all’evento anche cardinali, vescovi e altre personalità. “In questa celebrazione di rendimento di grazie per l’amore e la fedeltà di Dio in questi anni – prosegue la nota – Papa Francesco invierà 36 nuove missio ad gentes che, su richiesta di altrettanti vescovi, porteranno il Vangelo nelle zone secolarizzate o con una piccola presenza di Chiesa nelle città di tutto il mondo. Papa Francesco invierà anche 20 comunità delle parrocchie di Roma – che hanno già concluso questa iniziazione cristiana – ad altre parrocchie della periferia di Roma, i cui parroci hanno richiesto il loro aiuto per richiamare i lontani alla fede”. Nel corso dell’incontro che sarà guidato dall’equipe internazionale del Cammino Neocatecumenale – Kiko Argüello, padre Mario Pezzi e Ascensión Romero – sarà ricordata in modo particolare Carmen Hernandez, co-iniziatrice del Cammino Neocatecumenale, insieme a Kiko, deceduta il 19 luglio 2016.