Papa Francesco: alla Confederazione benedettina, “non c’è opposizione tra la vita contemplativa e il servizio agli altri”

Ai Benedettini “è sempre stato riconosciuto l’impegno per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso”: “Vi incoraggio a continuare in quest’opera importante per la Chiesa e per il mondo, ponendo al servizio di essa anche la vostra tradizionale ospitalità. In effetti, non c’è opposizione tra la vita contemplativa e il servizio agli altri. I monasteri benedettini – sia nelle città sia lontani da esse – sono luoghi di preghiera e di accoglienza. La vostra stabilità è importante anche per le persone che vengono a cercarvi. Cristo è presente in questo incontro: è presente nel monaco, nel pellegrino, nel bisognoso”. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco ai monaci della Confederazione benedettina, ricevuti questa mattina in occasione del 125° anniversario della fondazione della Confederazione. Il Santo Padre ha esortato i Benedettini, conosciuti per essere “una scuola del servizio del Signore”, a “dare agli studenti, insieme con le necessarie nozioni e conoscenze, gli strumenti perché possano crescere in quella saggezza che li spinga a ricercare continuamente Dio nella loro vita; quella stessa saggezza che li condurrà a praticare la comprensione vicendevole, perché siamo tutti figli di Dio, fratelli e sorelle, in questo mondo che ha tanta sete di pace”.