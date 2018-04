Papa Francesco: alla Confederazione benedettina, “discernere ciò che viene dallo Spirito Santo e ciò che viene dallo spirito del diavolo”

San Benedetto “seppe discernere tra l’essenziale e il secondario nella vita spirituale, ponendo saldamente al centro il Signore. Possiate anche voi, suoi figli in questo nostro tempo, praticare il discernimento per riconoscere ciò che viene dallo Spirito Santo e ciò che viene dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo”. È l’augurio espresso da Papa Francesco ai monaci della Confederazione benedettina, ricevuti questa mattina in occasione del 125° anniversario della fondazione della Confederazione e della posa della prima pietra della Badia Primaziale di Sant’Anselmo a Roma. “In quest’epoca, nella quale le persone sono così indaffarate da non avere tempo sufficiente per ascoltare la voce di Dio, i vostri monasteri e i vostri conventi diventano come delle oasi, dove uomini e donne di ogni età, provenienza, cultura e religione possono scoprire la bellezza del silenzio e ritrovare sé stessi, in armonia con il creato, consentendo a Dio di ristabilire un giusto ordine nella loro vita”, ha aggiunto il Papa: “Il carisma benedettino dell’accoglienza è assai prezioso per la nuova evangelizzazione, perché vi dà modo di accogliere Cristo in ogni persona che arriva, aiutando coloro che cercano Dio a ricevere i doni spirituali che Egli ha in serbo per ognuno di noi”.