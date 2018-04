Libri: Gariwo, venerdì a Roma la presentazione di “Il bene possibile” di Gabriele Nissim

Sarà presentato venerdì 20 aprile, alle ore 18.30 presso la Libreria La Feltrinelli (Largo di Torre Argentina, 5/A) a Roma il nuovo libro di Gabriele Nissim “Il bene possibile” (edizioni Utet). Saranno presenti Anna Foa, Milena Santerini e Graziano Graziani. Porterà il suo saluto Noemi di Segni. “Nel flusso incessante di crimini e ingiustizie che ogni giorno ci raggiunge attraverso mass media e social network – si legge in un comunicato stampa di Gariwo, la onlus che si occupa della ricerca delle figure esemplari dei Giusti e della loro divulgazione e che ha promosso l’iniziativa – ci capita spesso di aderire a passeggeri moti di indignazione collettivi; in fondo è facile e non ci costa nulla. Ben più difficile sembra invece schierarsi davvero, prendere posizione con il rischio di rimetterci in prima persona, riconoscere le scelte e le azioni giuste da opporre agli abusi che vengono compiuti davanti ai nostri occhi. Che cosa può fare, allora, chi vuole concretamente cambiare le cose?”. La risposta arriva dal libro di Nissim che racconta alcune storie dei “giusti nascosti che impediscono la distruzione del mondo. Perché – scrive Nissim, fondatore e presidente di Gariwo – i santi e gli eroi esistono solo nella nostra fantasia, mentre è stimolante scoprire che uomini normali, con gli stessi nostri difetti, sono stati capaci di compiere atti di coraggio in modo sorprendente e inaspettato. Il giusto è semplicemente chi agisce per salvare una vita, anche se non ha nessuna possibilità di salvare il mondo intero. Lo fa comunque, perché è giusto farlo”.