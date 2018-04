Germania: Dbk, chiarimenti sulla “Guida pastorale per i matrimoni inter-confessionali e la comune partecipazione all’eucarestia”

Matthias Kopp, portavoce della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), chiarisce in quattro punti oggi i dibattiti e le voci che ruotano attorno alla “Guida pastorale per i matrimoni inter-confessionali e la comune partecipazione all’eucarestia”, documento su cui ha lavorato l’assemblea plenaria di primavera della Dbk. “Circa la lettera da parte di sette membri della Conferenza a vari dicasteri in Vaticano e le sue reazioni al riguardo”, il cardinale Reinhard Marx “ha informato la Conferenza episcopale”, cosa di cui anche i dicasteri vaticani sono stati informati. I vescovi hanno presentato proposte di modifiche alla bozza di testo discussa in assemblea la cui versione finale, spiega Kopp, è ora sottoposta ai presidenti della Commissione per la fede, della Commissione ecumenica e della Dbk: “Il 23 aprile il card. Marx riferirà a riguardo nell’incontro ordinario del Consiglio permanente della Dbk”. “Il documento non è stato inviato in Vaticano dal cardinale Marx”, dal momento che “più di tre quarti dei membri” della Dbk hanno approvato il documento come “nota pastorale”, precisa Kopp, che riferisce anche che il Papa ha espresso il desiderio di poter parlare della questione con il card. Marx a Roma, “desiderio che il cardinale ha esplicitamente accolto favorevolmente”. Chiarisce infine Kopp che “sono false le notizie secondo cui il documento sia stato contestato in Vaticano dal Papa o dai dicasteri”.