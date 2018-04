Germania: 21 aprile Giornata monasteri aperti in 230 località. “Come si vive in convento nel XXI secolo”

Oltre 230 monasteri, conventi, case religiose in Germania apriranno le loro porte il 21 aprile per la seconda “Giornata dei monasteri aperti”: coordinata dalla Conferenza degli ordini religiosi (Dok) su tutto il territorio federale vuole dare la possibilità a chi lo desidera di “conoscere, porre domande, vedere, curiosare, condividere”. È necessario “mostrare la diversità dei carismi e dei modi di vita. Molte persone hanno una visione limitata: la religiosa gira con il velo e il monaco con il cappuccio. Ma il paesaggio religioso è molto più colorato, la natura degli ordini molto diversificata e spesso notiamo come cambia la percezione nei nostri visitatori”, ha spiegato l’abate Hermann-Josef Kugler, responsabile della Dok. Quest’anno il tema è “Bene. Noi siamo qui”.

Visite guidate, condivisione di momenti di preghiera, laboratori di canto, mostre, film, arte, convivialità e possibilità di scambio personale sono gli elementi che ritornano nel programma dei monasteri che hanno dato l’adesione all’iniziativa e sono rintracciabili su una cartina interattiva (http://tag-der-offenen-klöster.de). Si renderanno accessibili monasteri di secolare tradizione dalla natura contemplativa e giovanissime comunità con una forte attenzione al servizio nei più vari contesti. Perché oltre alla varietà è utile “mostrare com’è vivere in un monastero nel XXI secolo”, spiega ancora l’abate Kugler. In Germania vi sono 421 comunità religiose in cui vivono circa 15mila suore e 4mila religiosi.