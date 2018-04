Festival della comunicazione: dal 1° al 13 maggio ad Oristano su “Fake news e giornalismo di pace”

Sarà l’arcidiocesi di Oristano ad ospitare, dal 1° al 13 maggio prossimi, la tredicesima edizione del Festival della comunicazione, tradizionale appuntamento promosso dalla Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo. A caratterizzare l’edizione 2018 sarà lo stesso tema della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, proposto da Papa Francesco: “Fake news e giornalismo di pace”. La kermesse di Oristano si aprirà il 1° maggio con il pellegrinaggio dal santuario mariano del Rimedio a quello di Bonarcado organizzato dai giovani, e si concluderà il 13 maggio con la solenne concelebrazione presieduta da mons. Giovanni D’Ercole, presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della Cei. Tra i numerosi eventi in programma, sono previsti un dialogo dell’arcivescovo di Oristano, mons. Ignazio Sanna, con il teologo Vito Mancuso sul tema verità e libertà, la testimonianza di don Maurizio Patriciello su Terra dei Fuochi e informazione di pace, il monologo di Giacomo Poretti dal titolo “Le notizie nascono sotto i cavoli” e diverse tavole rotonde sulle nuove frontiere del giornalismo, le relazioni familiari nell’era delle reti digitali, il giornalismo e le bufale. Il 12 maggio si terrà una serata di sostegno alla ricerca sulla Sla, con la testimonianza di chi è capace di comunicare oltre ogni barriera, mentre domenica 6 maggio nel centro di Oristano si svolgerà una giornata sportiva per i più piccoli. Arricchiranno il Festival anche mostre, concerti, spettacoli teatrali e incontri nelle scuole.