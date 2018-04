Famiglie disagiate: Milano, dalla Fondazione Arché un aiuto concreto grazie al progetto “Ricucire”

Sostenere i nuclei familiari che vivono nella zona del Gallaratese e Quarto Oggiaro (Milano) e stanno scivolando sotto la soglia di povertà. È questa la finalità di “Ricucire”, il progetto promosso da Fondazione Arché e realizzato con il supporto di Fondazione Cariplo e Banco dell’energia, in partnership con Aès Mitades e grazie ad un’ampia rete di prossimità costituita da Comune di Milano (assessorato alle politiche sociali), Asst Sacco Fatebenefratelli (unità ostetrico-ginecologica), Capac, Save the Children. Il progetto prevede il sostegno di un massimo di 100 famiglie e si chiuderà il 30 settembre 2019. “I beneficiari, che saranno presi in carico per circa 8 mesi – spiega Paola Ehsaei, referente del progetto per Arché – dovranno avere dei requisiti specifici: un Isee compreso tra 3 e 20mila euro, almeno 1 minore a carico (sotto i 10 anni), non accedere a servizi di cura per la prima infanzia o servizi di conciliazione, difficoltà a pagare le rette scolastiche, debiti relativi ad affitto, bollette gas e luce da più di 4 e meno di 12 mesi, essere inoccupati da almeno 3 mesi o disoccupati/sottoccupati da almeno 6 mesi eccetera”. “Per loro – aggiunge Valentina Affettuoso, referente per Mitades Aps – è previsto un contributo economico che avrà l’obiettivo di accompagnarli verso una graduale riattivazione sociale ed economica”. Per stilare una graduatoria, gli operatori stanno diffondendo un questionario realizzato insieme al Welfare ambrosiano. Lo scopo di “Ricucire” non è puramente assistenziale nei confronti di chi ne beneficerà: “Arché, infatti, intende stipulare con loro un patto educativo”, spiega padre Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore della Fondazione. “Noi ci impegniamo ad aiutarli ma loro si impegnano a restituire questo aiuto nel tessuto sociale. Cerchiamo in questo modo di riattivare le risorse che ognuno ha”.