Don Tonino Bello: mons. Bettazzi a Tv2000, “avrebbe esortato i politici a mettersi al servizio dei poveri”

“Oggi don Tonino Bello avrebbe esortato coloro che hanno vinto le elezioni politiche a mettersi al servizio dei poveri”. Lo ha detto mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea e amico di don Tonino Bello, nell’anticipazione per ‘Bel tempo si spera’ del documentario ‘Sui passi di don Tonino’. Curato dai giornalisti del Tg2000 Cristiana Caricato e Nicola Ferrante, il documentario sarà trasmesso domani, 20 aprile, alle 12.30 e alle 19 in occasione della visita di Papa Francesco nei luoghi di don Tonino Bello, ad Alessano e a Molfetta, per i 25 anni dalla scomparsa del sacerdote pugliese avvenuta il 20 aprile del 1993.

“Don Tonino Bello – ha aggiunto Bettazzi – faceva politica ma non partitica. Coglieva nella politica ciò che era necessario per il bene di tutti senza parteggiare per il partito che allora era la Democrazia cristiana, tanto da contestare alcune cose come ad esempio il modo con cui accoglievano gli albanesi o appoggiavano le guerre”. “Lui – ha ricordato – restava al di fuori delle critiche ai partiti per fare la politica, cioè cercare il bene della polis, il bene della città”.

Nel documentario vengono proposte le testimonianze dei due fratelli Trifone e Marcello e dei più stretti collaboratori che hanno condiviso con don Tonino Bello i momenti più intensi della sua vita: la marcia a Sarajevo, lo sbarco degli albanesi in Puglia, l’impegno per poveri e tossicodipendenti, la profezia nella Chiesa. “Significative – conclude la nota – le parole dell’amico vescovo, mons. Luigi Bettazzi, che racconta gli ultimi istanti di vita del sacerdote, e quelle del segretario della Cei, mons. Nunzio Galantino, anch’egli legato da un preciso ricordo personale”.