Diocesi: Trapani, il 21 aprile in cattedrale mons. Fragnelli ordina sacerdote Emanuel Mancuso

Il diacono don Emanuel Mancuso riceverà sabato 21 aprile la consacrazione sacerdotale per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli. Il rito sarà celebrato nella cattedrale San Lorenzo, con inizio alle 18. Originario di Calatafimi Segesta, don Mancuso ha 27 anni. Ha iniziato la formazione in seminario nel 2010 dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto tecnico industriale. Nel corso dell’ultimo anno ha svolto il suo servizio diaconale presso la comunità ecclesiale di Paceco, affiancando il parroco don Vincenzo Basiricò. E proprio alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale, domani sera, alle 21, la comunità parrocchiale si riunirà per una veglia di preghiera di preparazione. Il novello sacerdote celebrerà la “prima messa” nel paese d’origine, nella chiesa madre di Calatafimi, alle 10.30 di domenica 22 aprile.