Diocesi: Teramo-Atri, il 21 aprile i giovani si confronteranno sui problemi delle loro realtà nel santuario di San Gabriele

Una giornata di riflessione e di studio, al santuario di San Gabriele dell’Addolorata, su “Giovani del teramano, tra speranze e difficoltà”. Si svolgerà sabato 21 aprile, dalle 9.30 alle 16.30. A organizzarla è la diocesi di Teramo-Atri, attraverso l’Ufficio per la pastorale giovanile e in collaborazione con l’Osservatorio sulla città, in preparazione del Sinodo dei vescovi, in programma dal 3 al 28 ottobre proprio sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il convegno si articolerà in due sessioni, una introduttiva con due relazioni e una di approfondimento attraverso sessioni di lavoro affidate a esperti di vari settori. Le commissioni affronteranno le questioni legate a studio, lavoro, fede, stili di vita, sport, comunicazione e reti, cultura e tempo libero. I lavori saranno conclusi dal vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi. Le finalità del convegno, secondo il presule, sono quelle di “far convenire e confrontare tutte le realtà del territorio sulle problematiche che riguardano il mondo giovanile, nelle sue varie dimensioni. Nello stesso tempo, chiamare a raccolta i giovani per coinvolgerli da protagonisti in un confronto sulle loro esperienze di vita”.