Diocesi: Roma, tra il 12 e il 13 maggio la seconda “Notte Sacra” nelle chiese del centro. Appuntamenti apripista il 21 aprile e il 4 maggio

Roma si prepara alla seconda “Notte Sacra” nelle chiese del centro che si svolgerà tra le 19 di sabato 12 e alle 8 di domenica 13 maggio. L’iniziativa prevede un programma ricco di eventi che sono promossi dall’Opera romana pellegrinaggi (Orp) con il contributo del main sponsor EuRoma2. Faranno da apripista alla “Notte Sacra” due appuntamenti. Il primo, che sarà ospitato dalle 21 del 21 aprile nella basilica parrocchiale di San Marco Evangelista in Campidoglio, è l’oratorio sacro “Aquerò”, per coro ed ensemble, ispirato a santa Bernadette Soubirous. Si tratta di un racconto in 11 quadri del cammino spirituale di Bernadette, ideato e scritto in musica e testi dall’autore e compositore Marcello Bronzetti; ad eseguirlo saranno coro e orchestra Fideles et Amati con le soliste Fatima Rosati e Fatima Lucarini, diretti da Tina Vasaturo che, insieme a Bronzetti, è fra gli ideatori del Festival di Musica Sacra di Cortona e della Notte Sacra di Roma. Ma l’avvicinamento alla “Notte Sacra”, sarà scandito anche dall’evento che si svolgerà il 4 maggio nella parrocchia della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Al centro della serata, due opere di Wolfgang Amadeus Mozart, “Exultate Iubilate” e la “Messa per l’Incoronazione” proposte da coro e orchestra Melos Ensemble, con Jennifer Tomassi, Stefania Colesanti, Alberto Marucci e Andrea Romeo, diretti da Filippo Manci.

La “Notte Sacra” sarà presentata da Francesca Fialdini e prenderà il via nella chiesa di Sant’Andrea della Valle con la celebrazione dei Primi Vespri solenni dell’Ascensione insieme alla Cappella Musicale Santi XII Apostoli diretta da Gennaro Becchimanzi. Si proseguirà nella stessa chiesa con Alice in “Alice Recital” e Giovanni Caccamo in “Eterno Tour” insieme a Beppe D’Onghia e Ensemble e con Maria Letizia Gorga. A Santa Maria in Aracoeli si terrà un incontro con padre Massimo Fusarelli a cui seguirà l’esecuzione di “Il Tesoro e la Sposa”, l’oratorio sacro ispirato a San Francesco, con Lina Sastri scritto e diretto da monsignor Marco Frisina che dirigerà il Coro della Diocesi di Roma e l’Orchestra Fideles et Amati. Poi, nella basilica dei Santi XII Apostoli, Antonella Ruggiero eseguirà “Cattedrali”, con Sebastiano Somma, all’organo Fausto Caporali e il Coro Musicanova diretti da Fabrizio Barchi. A Santa Maria in Portico a Campitelli Santi Scarcella sarà protagonista con “Vulannu chiu pi da” (Volando più in là); seguirà “Rete di preghiera con Maria Madre del Signore”. San Bartolomeo all’Isola farà da cornice allo “Stabant Matres: a tutte le donne”, di e con Deborah De Blasi e Ensemble ArsinProgres. La chiusura alle 8 a San Francesco a Ripa con la celebrazione della Messa animata dalla Cappella Musicale Lauretana, diretta da Adriano Caroletti.