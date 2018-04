Diocesi: Latina, sabato con Gianni Letta e il vescovo Crociata si parla di “giovani, scuola, formazione, lavoro”

Una conferenza su un tema di attualità come “Giovani, scuola, formazione, lavoro”. Lo ha organizzato l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, con altre associazioni e movimenti ecclesiali, per il prossimo sabato 21 aprile, alle 10, presso la curia vescovile di Latina. A relazionare su questi aspetti è stato chiamato Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei ministri e fondatore dell’Accademia “Notre Europe”. Previsto anche un intervento del vescovo Mariano Crociata.

L’incontro rientra nell’ambito del ciclo “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale”, con cui questo anno è stato approfondito a livello locale il tema della Settimana sociale dei cattolici, tenuta lo scorso ottobre a Cagliari. Don Massimo Castagna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale, ha sottolineato: “Vogliamo mettere in evidenza l’urgenza di promuovere una cultura del lavoro che significa prima di tutto investire sulla formazione, sulla ricerca, su una cultura d’impresa, sul protagonismo dei giovani, sul territorio, sulla solidarietà. Cercheremo anche di affrontare alcuni nodi cruciali come la realtà del lavoro che rimane un’esperienza umana fondamentale che coinvolge integralmente la persona e la comunità, come anche la creazione sul territorio di legami tra istituzioni formative e mondo del lavoro più innovativi e creativi”.