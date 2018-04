Diocesi: Bologna, oggi l’Assemblea dei giovani, “Dimmi tu… dov’è la strada per le stelle”

Per avvicinare il mondo giovanile alla Chiesa è nata ed ha preso forma l’“Assemblea dei giovani”, che si terrà oggi, dalle 16 alle 23.30, a Bologna, tra piazza Verdi e piazza Puntoni. “L’assemblea sarà un momento per inaugurare o continuare un dialogo con tutti i giovani della diocesi al di là di ogni appartenenza religiosa, politica, sociale – spiega una nota -. La finalità del pomeriggio–serata è offrire occasioni di dialogo, di confronto e d’espressione di speranze, attese, passioni, difficoltà, inquietudini dei giovani della città. Una Chiesa che, per una volta, si mette in ascolto della realtà dei giovani, senza dare immediatamente risposte, ma donando fiducia e riconoscendo la ricchezza dell’apporto di ognuno”. Questo ascolto avverrà con attività diverse: attività di strada come “Rompi il cerchio”, o il dialogo con testimoni, come l’arcivescovo Matteo Zuppi, che dialogherà con i giovani dalle 19 nel bar “Piccolo e sublime” di piazza Verdi, e Franco Nembrini, attraverso la musica e l’arte. Nella basilica dei santi Bartolomeo e Gaetano sarà curato uno spazio di preghiera e di ascolto personale. Filo conduttore dell’iniziativa è una frase di una canzone di Lucio Dalla: “Dimmi tu… dov’è la strada per le stelle”. Si guarderà insieme un po’ più in là del presente, delle problematiche immediate, con la certezza che i giovani, come diceva il Papa, sono gli “artigiani del futuro”.