Comece: mons. Jean-Claude Hollerich (presidente) su guerra in Siria, “se si tradisce la pace si tradisce l’Europa”

“L’Europa è sempre stato un progetto di pace. Se si tradisce la pace, si tradisce l’Europa”. Lo afferma in una intervista rilasciata oggi al Sir mons. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), a proposito dei venti di guerra che soffiano in Siria e dell’implicazione di alcuni Paesi europei nel conflitto. “La forza dell’Europa non può essere unicamente fondata sulle forze armate”, dice il presidente dei vescovi Ue che è anche presidente di “Giustizia & Pace Europa”. “Se si ha bisogno di ricorrere alle forze armate, o all’intervento militare per la pace, bisogna sempre ben valutare quando e in quali condizioni farlo. La guerra è sempre un disastro. Le guerre uccidono. Non esistono guerre pulite”.