Comece: incontro del presidente Hollerich con Jean-Claude Juncker

“Rule of Law” e cioè rispetto della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti e delle libertà. Dialogo tra Est e Ovest dell’Europa e l’importanza del ruolo che la Chiesa ricopre nella società, in tempo di egoismi nazionali. Questi i principali temi toccati nell’incontro tra mons. Jean-Claude Hollerich, presidente della Comece, e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione dell’Unione europea. L’incontro è avvenuto ieri, è durato un’ora e si è svolto in un clima “molto cordiale”. Era la prima volta che mons. Hollerich incontrava Juncker in qualità di presidente neo eletto della Commissione degli episcopati dell’Unione europea. “Abbiamo espresso al presidente Juncker – racconta al Sir l’arcivescovo – anche la nostra preoccupazione per la tentazione da parte di alcuni Paesi di contrastare la pratica della circoncisione”. Il riferimento è alla legge presentata al Parlamento islandese che mira a rendere illegale la circoncisione maschile. “È un non rispetto della libertà religiosa”, aggiunge Hollerich. “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa questione. Tutti i diritti fondamentali sono interconnessi tra loro e se un diritto non è rispettato, sono tutti i diritti e la persona umana con la sua libertà ad essere messi in pericolo”. L’incontro è avvenuto nel giorno in cui Bruxelles ha dato il via libera all’apertura dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia. “È un segnale molto positivo”, commenta l’arcivescovo di Lussemburgo: “Innanzitutto vuol dire che non si è ancora abbandonato del tutto il progetto europeo, come ideale di una unione veramente europea. Ed è un segnale di solidarietà. È chiaro che l’Albania e la Macedonia sono Paesi poveri che si trovano ad afforntare sfide economiche e di costruzione democratica. Tendere loro la mano è un atto di solidarietà di cui abbiamo bisogno. È il segnale di un’Europa che non volge le spalle”.