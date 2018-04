Caritas: card. Montenegro, “guardare ai giovani è una necessità di vita”

Card. Francesco Montenegro

(da Abano Terme) – “Papa Francesco ci sta chiedendo una Chiesa giovane. Dobbiamo guardare a loro non per fare una buona azione ma per una necessità di vita”. Ne è convinto il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas italiana, tracciando – in una intervista al Sir – un bilancio del 40° Convegno nazionale delle Caritas diocesane che si chiude oggi ad Abano Terme (Padova), sul tema “Giovane è…una comunità che condivide”. “Finora abbiamo visto i giovani come coloro che bisogna riempire di buone idee e a cui far fare buone azioni – osserva -. Credo che lo Spirito lavori anche nel cuore dei giovani, che sono già una novità, in una Chiesa che tende a restare seduta, ad essere vecchia. Chiedere ai giovani, come fa il Papa, maggiore protagonismo, diventa la speranza”. Il giovane, precisa il card. Montenegro, “non è colui che devo portare per mano ma è lui che deve prendere me per mano, perché i sentieri nuovi io non li conosco. Il giovane è intraprendente, sa anche perdere, mentre l’adulto vuole sempre vincere. Il giovane è capace di girare pagina e ricominciare da capo”. Purtroppo, fa notare, “questo è un mondo compromesso, offeso e anche ferito”. Dai giovani”pretendiamo che facciano le cose e non sbaglino mai, mentre noi ci possiamo permettere il lusso di sbagliare. Questo mondo pieno di compromessi, dove la lealtà non è al primo posto, dove il prepotente vince, dove c’è un nord e un sud, è stato fatto dagli adulti. Alcuni giovani cadono nel trabocchetto, altri non vogliono cadere e fanno proposte nuove”. A suo avviso “davanti ad un mondo così bisogna indignarsi. Non è più possibile che se un uomo vuole vivere deve rischiare la vita come un immigrato e annegare insieme alla sua speranza. Ogni uomo ha la sua dignità. I giovani hanno tante carte in regola per poter mettere dei paletti nuovi e aiutare questo mondo a non scricchiolare più”.