Campagna: Coldiretti, venerdì 27 aprile primo “Open Day nazionale dell’agricoltura”

Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “Open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari, in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni dalle ore 9,30 di venerdì 27 aprile. Sul lungomare Imperatore Augusto a Bari il Villaggio della Coldiretti sarà aperto per tutto il weekend.

Dai droni alla stalla, si tratta del primo “focus” su un lavoro che concilia tradizione e innovazione e che piace sempre più alle nuove generazioni come dimostra lo studio di Coldiretti sulla svolta epocale del “Ritorno alla terra” che sarà presentato nell’occasione insieme al primo “Open space della creatività contadina” con dimostrazioni pratiche per toccare con mano l’estro, i prodotti e le straordinarie storie di creatività di cui sono protagonisti i giovani nei campi. Presente anche un’area dedicata all’agricoltura sociale con esempi dal vivo di solidarietà e agri welfare per stare al fianco dei più svantaggiati.

A “#stocoicontadini” grandi e piccoli potranno cimentarsi nella coltivazione dell’orto, socializzare con gli animali della fattoria, imparare i segreti dei piatti della tradizione popolare sotto la guida di esperti agrichef, scoprire i trucchi green della nonna conservati da generazioni nelle campagne. C’è anche l’agriasilo che accoglierà famiglie e gite scolastiche con laboratori, percorsi sensoriali, prove del gusto attraverso l’incontro con il mondo animale e vegetale. Spazio anche al più grande mercato a chilometri zero di Campagna Amica con un’area dedicata alla solidarietà ma anche alla scoperta di piatti da gourmet con tutti i menu a 5 euro. Info: www.coldiretti.it.