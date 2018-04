Azione cattolica: presidente Truffelli e assistente mons. Sigismondi in udienza dal Papa. “Incoraggiati nell’impegno missionario”

Papa Francesco ha ricevuto oggi in Vaticano, in udienza, Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, e mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’associazione. “Molti i temi toccati – secondo un comunicato dell’associazione – nel corso del paterno incontro. Il Santo Padre ha voluto incoraggiare l’Azione cattolica ad andare avanti nella sua azione missionaria, con sempre maggiore coraggio e capacità di rischiare, per il bene della Chiesa e a servizio del popolo di Dio”. Il tema del popolo – al centro del prossimo convegno delle presidenze diocesane di Ac (Roma, 27-29 aprile presso la Domus Pacis) – è “tema molto caro a Papa Francesco”, che ha voluto indicare all’Azione cattolica “quanto l’essere Chiesa popolare significhi essere Chiesa di tutti, stare in mezzo al popolo, condividerne la quotidianità”. Al termine dell’udienza, il presidente Truffelli ha donato a Papa Francesco una copia del suo libro-intervista “La P maiuscola. Fare politica sotto le parti” (editrice Ave), scritto prendendo spunto dall’invito rivolto da Bergoglio agli aderenti all’Ac in occasione dell’incontro in piazza San Pietro del 30 aprile 2017. Mons. Sigismondi a sua volta ha donato al Santo Padre una copia del suo “L’alfabeto della preghiera è quello dell’amore” (editrice Ave).