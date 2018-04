Avvenire: la prima pagina di domani 20 aprile. Osservatorio nazionale sulla sanità, il Papa sui luoghi di don Tonino Bello, formazione governo

“Avvenire” apre la sua prima pagina con il dossier dell’Osservatorio nazionale Sanità: sempre più anziani non autosufficienti. Fra dieci anni saranno 6 milioni i non autonomi. Nel Mezzogiorno più mortalità precoce, soprattutto per tumori, il record è in Campania. Si allarga anche il divario di vita media tra Nord e Sud. L’editoriale è per la visita che il Papa farà ai luoghi di don Tonino Bello. Scrive il vaticanista Mimmo Muolo: “Lungo le strade della Penisola, il Papa sta fissando con le sue visite apostoliche le coordinate di una nuova geografia della santità. Bozzolo e Barbiana, i borghi di don Mazzolari e don Milani. Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, i paesi di padre Pio. E adesso Alessano e Molfetta, dove nacque, fu sacerdote e vescovo, e ora riposa, Tonino Bello, morto esattamente 25 anni fa e da molti ritenuto un antesignano di questo pontificato. Sullo sfondo c’è inoltre, il 10 maggio prossimo, l’itinerario che toccherà Nomadelfia – capolavoro di don Zeno Saltini – e Loppiano, la cittadella del Movimento dei Focolari, nel decennale della morte della fondatrice Chiara Lubich”. A centro pagina, un titolo per la politica, con la sempre più difficile formazione di un nuovo governo dopo il nuovo muro eretto tra centrodestra e M5s. Tra i richiami, un’inchiesta di Sergio Soave sul cosiddetto miracolo portoghese, ricostruito nelle sue vere coordinate; e un commento sul bullismo a scuola di Nicoletta Martinelli, responsabile dell’inserto Popotus.