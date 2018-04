Anziani: Borzì (Acli Roma), “lavorare in rete per tutelare i più fragili”

“Riteniamo che per favorire e rilanciare la costruzione di un tessuto sociale solido e coeso sia fondamentale puntare anche su legami intergenerazionali forti, riconoscendo l’importanza e la preziosità delle generazioni che ci hanno preceduto”. Lo afferma Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, in occasione del congresso della Federazione anziani e pensionati delle Acli, dal titolo “Fap Acli: un’opportunità per garantire ad anziani e pensionati un presente e un futuro solidale, condiviso e partecipato”, che si è riunito oggi nella Capitale. “Un futuro di speranza è possibile – aggiunge Borzì – solo se impariamo a valorizzare il passato attualizzandolo nel presente. È per questo molto importante lavorare in rete per promuovere un invecchiamento attivo e per tutelare gli anziani più fragili”. A suo avviso, la collaborazione delle Acli con le tante organizzazioni che operano nella Capitale “rappresenta un valore aggiunto imprescindibile per rispondere anche alla chiamata di Papa Francesco che ci esorta a combattere la cultura dello scarto, frutto della dilagante indifferenza, per risvegliare, invece, un senso di gratitudine e di accoglienza che faccia sentire gli anziani ancora parte integrante e fondamentale della comunità”. La Fap assieme alle Acli di Roma è impegnata in diverse attività durante l’anno, come il Taxi Sociale nel I Municipio, che nel 2017 ha percorso 36.382 km per un totale di 503 interventi di aiuto; i corsi antitruffa che hanno visto coinvolti circa 1.000 nonni in 32 sedi fra circoli, parrocchie e centri anziani in tutta la provincia di Roma; gli Anziani Supervigili che aiutano i bambini e le famiglie ad attraversare la strada di fronte a 6 scuole della Capitale. Tra le altre iniziative, la Befana Solidale, che ogni anno porta circa 200 regali ai bambini e agli anziani ricoverati presso il Sant’Eugenio; ma anche i centri estivi, le giornate al mare o in piscina, le gite e le giornate intergenerazionali per nonni e nipoti.