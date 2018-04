Alternanza scuola-lavoro: Roma, domani alla Cattolica premiazioni di “BeSmart! Young Startupper Competition”

Verranno premiati domani, venerdì 20 aprile, con l’evento conclusivo di “BeSmart! Young Startupper Competition” i migliori progetti di start-up presentati dagli studenti dei licei di Roma che hanno partecipato all’alternanza scuola-lavoro promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica presso la sede di Roma. Iniziato nel mese di gennaio, il progetto che ha coinvolto gli studenti vivrà il suo momento conclusivo a partire dalle 14.30 con l’incontro “Giovani imprenditori, start-upper e professionisti a confronto: come proporre e creare una Start-up di successo?”. L’evento sarà aperto da Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia della Cattolica. Dopo l’introduzione di Manuela S. Macinati, docente di Economia aziendale, interverranno tre giovani start-upper: S. Papavero (“Sentiti bene”), G. Maregotto (“Dogging”) e S. Gallotti (“Bellezza & caffè”). Alle 15.15 i giovani liceali presenteranno le idee per la realizzazione di start-up, frutto del percorso formativo, e a seguire si terrà la tavola rotonda dal titolo: “Il sostegno alla nascita delle Start-up: i servizi a supporto delle idee imprenditoriali innovative” con la partecipazione di M. Marcocci, L. Raffaele, F. Castellano, A. Cosentino e A. Paliani. Introduce e modera Stefano Bozzi, docente di Finanza aziendale presso la Facoltà di Economia della Cattolica. “Le conoscenze acquisite e le esperienze sviluppate durante le 60 ore di attività – si legge in una nota – hanno permesso agli studenti di mettere in gioco la propria apertura mentale e il proprio spirito imprenditoriale attraverso lavori di gruppo finalizzati alla progettazione di una start-up”.

Sempre domani, si terrà alla Cattolica l’open day delle lauree magistrali delle Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia. Dalle 10.30 verranno presentati i diversi corsi di laurea. Saranno inoltre attivi desk informativi per il confronto con i docenti su organizzazione della didattica e piani di studio e i desk dei servizi per scoprire tutte le opportunità e i servizi offerti dall’Ateneo.