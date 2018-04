Alfie Evans: Enoc (Bambino Gesù), “il Papa mi ha fatto sapere di fare il possibile e l’impossibile per portarlo al Bambino Gesù”

“Il Santo Padre mi ha fatto sapere di fare il possibile e l’impossibile perché Alfie Evans venga al Bambino Gesù. Questo è quello che il Papa mi ha fatto sapere subito dopo il colloquio con Thomas”. È quanto ha riferito Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, in un’intervista pubblicata da Vatican News. Enoc non ha parlato direttamente con Papa Francesco ma, ha spiegato, “ieri mi ha fatto chiamare dalla Segreteria di Stato, quindi ho parlato con il segretario di Stato e con il sostituto, con i quali mi sono tenuta in contatto anche per le due lettere che ho inviato”. La richiesta del Papa è nel solco di “quello che stavamo facendo” come Ospedale pediatrico. “Diciamo che ieri – ha aggiunto Enoc – ho cercato di farlo nella maniera più attiva possibile. Quello che potevo fare era scrivere due lettere e poi offrire la nostra disponibilità”. Nell’intervista, la presidente ha precisato che “noi ci stiamo muovendo dal luglio dell’anno scorso. Nel settembre sono andati i nostri medici e abbiamo continuamente ripetuto la disponibilità dell’ospedale”. “Ieri – ha aggiunto – ho incontrato il papà di Alfie, Thomas, e ho potuto vedere veramente una grande determinazione di far vivere il loro figlio. Allora, ho parlato con i nostri medici e ho scritto due lettere. Una lettera indirizzata al papà, in cui esprimo il nostro desiderio di una collaborazione stretta con i medici dell’ospedale inglese per i quali c’è, da parte di tutti i colleghi, grandissima stima ma chiediamo di fare un’alleanza insieme per potere continuare almeno un percorso diagnostico, dove naturalmente tutto sarà condiviso, mentre noi manteniamo in vita il bambino”.

I medici del Bambino Gesù, assicura Enoc, “ribadiscono il desiderio di prenderci in cura il bambino, condividendo sempre tutto con i colleghi inglesi”. Inoltre, “spiegano che noi trasportiamo moltissimi bambini e quindi non possiamo negare che un minimo rischio ci sia, ma questo vale per ogni bambino… Noi possiamo aiutare anche per il trasporto aereo. Quindi tutto naturalmente è a carico dell’ospedale Bambino Gesù, non è a carico di nessuno. Su questo io ho proprio invocato un’alleanza con i medici, con l’ospedale e con le autorità inglesi. Ho dato anche la disponibilità mia e di qualche mio collaboratore, se fosse necessario, ad andare a Liverpool a portare direttamente il nostro pensiero”.