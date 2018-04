Ufficio Filatelico Vaticano: francobollo per il 25° della Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontefice”

Un francobollo commemorativo per il 25° della Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontefice”. A realizzarlo l’artista Daniela Longo per l’Ufficio filatelico del Vaticano. È un’immagine che trae ispirazione da un dettaglio dell’“Adorazione dei Magi” di Domenico Ghirlandaio, dipinto conservato nella Galleria dello Spedale degli Innocenti a Firenze, viene spiegato in una nota: “È un emblema assunto a rappresentazione grafica del ‘Dublin Process’: una serie di consultazioni organizzate dalla Fondazione, cui partecipano esperti di varie confessioni sul tema della pratica applicazione dei principi etici contenuti e promossi dalla dottrina sociale della Chiesa”.