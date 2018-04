Spagna: Madrid, sabato la II Giornata diocesana delle persone con disabilità

La Commissione diocesana di attenzione a persone con disabilità di Madrid, in Spagna, organizza, sabato 21 aprile, la II Giornata diocesana delle persone con disabilità, il cui tema è “La fede, compagna di vita”, ripreso dall’udienza concessa da Papa Francesco ai partecipanti all’incontro celebrato in Vaticano su catechesi e persona con disabilità, nella quale tenne un discorso carico di messaggi per l’inclusione e la piena partecipazione di tutti nelle comunità.

L’appuntamento si terrà nell’istituto “La Purísima”, dalle 11,30 all 18. Nell’arcidiocesi di Madrid le persone con disabilità rientravano da sempre nel campo della Pastorale della salute, all’interno della Vicaria dell’azione caritativa, ma da molto tempo reclamavano di essere inserite in un’altra area di lavoro nella Chiesa. Dopo aver ascoltato le petizioni delle principali associazioni – riunite nel Tavolo della disabilità – l’arcivescovo di Madrid ha deciso di trasferire la competenza alla Vicaria di pastorale sociale e innovazione. Così si è costituita la Commissione diocesana di attenzione a persone con disabilità, che lavora per elaborare nuove misure di sostegno a queste persone e a favore di una maggiore inclusione. In occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità, la Commissione ha reso pubblico il documento “La persona con disabilità e il suo posto nella Chiesa. Guida per l’accoglienza ecclesiale”.