Regno Unito: vescovi in plenaria. In agenda visita ad limina, Sinodo giovani, congresso eucaristico a Liverpool

(Londra) Visita ad limina alla fine di settembre, congresso eucaristico a Liverpool, Sinodo giovani di ottobre e ridedicazione dell’Inghilterra alla Madonna. Questi i temi più importanti, discussi dai vescovi di Inghilterra e Galles alla loro plenaria a Leeds, che si concluderà venerdì con una conferenza stampa. “La visita a Roma è importante perché è la prima in diversi anni e servirà ai vescovi per conoscere i nuovi dicasteri”, spiega un portavoce della Conferenza episcopale. “È stato fatto un aggiornamento sul congresso eucaristico, che si terrà a Liverpool dal 7 al 9 settembre ed è un evento chiave per la nostra chiesa. Da Los Angeles arriverà il vescovo Robert Barron che parlerà sabato, all’arena di Liverpool, prima dell’adorazione. Domenica, poi, due messe solenni nella cattedrale, celebrate dall’arcivescovo Malcolm McMahon e dal cardinale Vincent Nichols”. “Adoremus” si concluderà con una processione per le strade di Liverpool con il Santissimo Sacramento, in memoria di quando, nel 1908, durante l’ultimo congresso, questa celebrazione venne proibita. In agenda dei vescovi questa settimana anche la questione dei transgender. Una dichiarazione con i principi guida della Chiesa è attesa per la fine della settimana indirizzata ai circa cinque milioni di cattolici di Inghilterra e Galles. “È un tema molto discusso dai media e sul quale molti cattolici hanno chiesto l’intervento dei vescovi”, spiega il portavoce.