Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 11 di oggi, mercoledì 18 aprile, al Quirinale, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. È quanto si apprende da un comunicato diffuso ad inizio mattina dal Colle. Per sbloccare la situazione di “stallo” che il presidente della Repubblica aveva registrato ancora nella seconda tornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Mattarella dovrebbe affidare alla Casellati un incarico esplorativo.