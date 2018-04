Quirinale: mandato esplorativo al presidente del Senato, riferirà entro venerdì

(Foto: Quirinale)

Il Capo dello Stato ha conferito al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il “compito di verificare l’esistenza di una maggioranza” tra i partiti del centrodestra e il Movimento 5 Stelle e una “indicazione condivisa” per l’incarico di presidente del Consiglio. L’incaricata dovrà riferire al Quirinale “entro venerdì”. Lo ha comunicato il segretario generale del della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, al termine dell’incontro tra il Capo dello Stato e la senatrice Casellati, convocata al Colle per le 11.

In una successiva comunicazione, il presidente del Senato ha ribadito di aver ricevuto un “mandato esplorativo” nei termini espressi dal comunicato del Quirinale, ha assicurato che terrà “costantemente informato” il Capo dello Stato e che svolgerà il suo compito con “spirito di servizio”. Presto sarà reso noto il calendario degli incontri che avverranno, ha precisato la Casellati, in “tempi molto rapidi”.