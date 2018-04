Politica: Gentiloni, “non dare per scontate le scelte di De Gasperi”

“Non dare per scontate le scelte di De Gasperi”. Il presidente del Consiglio dimissionario, Paolo Gentiloni, ha concluso con questo invito il Convegno organizzato questo pomeriggio a Roma dalla Fondazione De Gasperi all’Accademia dei Lincei. Il voto di quel 18 aprile di 70 anni fa, la costruzione dell’Unione europea e la scelta dell’alleanza atlantica, ha detto Gentiloni, “oggi non possono essere date per scontate, anzi bisogna riscoprirne l’importanza e la straordinaria attualità, acquisendo la consapevolezza che sono state fatte in un contesto molto difficile”. Per Gentiloni, invece, “ora si ricomincia a discutere se l’alleanza atlantica sia una scelta attuale o meno, dimenticando che si è trattato non solo di una scelta che ha avuto a che fare con la storia, e neanche solo con un’alleanza militare, ma con una condivisione di valori”.