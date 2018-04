Politica: card. Bassetti, De Gasperi “vero italiano, autentico cristiano e straordinario statista”

“Alcide De Gasperi non è stato soltanto un politico di professione che ha governato il Paese circa 70 anni fa, ma ha rappresentato una delle espressioni più alte di un popolo e di un gruppo dirigente – cristiano, democratico ed italiano – che ha ricostruito l’Italia dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale e ha tracciato la strada maestra per gli anni futuri, addirittura fino ai giorni nostri”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, intervenendo oggi, a Roma, al convegno organizzato dalla Fondazione De Gasperi all’Accademia dei Lincei, sul tema: “A 70 anni dalle elezioni del 1948. Riunire storia e futuro nei valori degasperiani: Europa, atlantismo, giustizia sociale”. “Le differenti vedute che animarono il dibattito tra i ‘professorini’ della Dc, la leadership politica degasperiana e quella ecclesiastica montiniana, così come le differenti prospettive politiche dei cattolici durante la Seconda repubblica, esigono oggi un autorevole approfondimento culturale e soprattutto una nuova riflessione pubblica”, la tesi del cardinale, secondo il quale “in questa dinamica di approfondimento culturale e di riflessione pubblica”, la figura di De Gasperi occupa “un posto rilevantissimo, un posto di rilievo su cui è ancora opportuno riflettere non solo dal punto di vista storico, ma soprattutto in un’ottica di piena consapevolezza pubblica della sua figura”, che “si caratterizza per essere, ancora oggi, un modello esemplare di impegno sociale sia per il credente impegnato in politica, che per ogni persona di buona volontà che abbia veramente a cuore il bene comune del Paese”. “De Gasperi è stato indubbiamente un vero italiano, un autentico cristiano e uno straordinario statista, tra i più importanti – se non il più importante – dell’Italia unita”, l’identikit tracciato da Bassetti, alla cui base c’è “un’unica sorgente: la cifra spirituale e culturale della sua caratura umana”.