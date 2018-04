Politica: card. Bassetti, “auguro ai politici e al nuovo governo di mettersi alla periferia per porre al centro i veri problemi della gente”

“Auguro ai politici e al nuovo governo di mettersi alla periferia per porre al centro i veri problemi della gente”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione De Gasperi all’Accademia dei Lincei sull’eredità dello statista. “La politica è una missione”, ha detto il cardinale auspicando “uno slancio missionario” anche per i politici. “Tutti noi tendiamo a metterci al centro, ma i problemi dal centro non si vedono”, ha ammonito il porporato sulla scorta di Papa Francesco, che “ha capito che solo dalla periferia ci si può mettere al centro”. Di qui la necessità di “alzare lo sguardo al di sopra dei problemi immediati”, per potersi “mettere al centro di tutti i problemi, che si possono riepilogare in una parola: bene comune”. Interrogato dai giornalisti sulla presenza, nell’attuale scenario politico, di politici all’altezza di De Gasperi, Bassetti ha risposto: “Non sta a me dirlo, lo sceglierà il presidente della Repubblica. Mi auguro che, chiunque sia, sia all’altezza di De Gasperi”.